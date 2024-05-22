Свердловские депутаты и министр выехали на завод «Смак», который отдают государству. Фото

На екатеринбургском заводе «Смак», акции которого после национализации материнской структуры, холдинга «Макфа», перешли государству, прошло выездное совещание — с участием депутатов и главы свердловского министерства агропрома Анны Кузнецовой.
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