ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 сентября 2023 года

Энергия дня седьмого сентября две тысячи двадцать третьего года = 805 =Береги себя. Возможно, именно ты делаешь для кого-то этот Мир терпимым = Беспристрастный анализ Энергетического состояния Человечества =«Блаженны Миротворцы, потому что они будут наречены сынами Божиими» = Более всего способствует наращиванию мощи Души постижение новых Знаний = Болезнь тела привлекает внимание к ситуации, которая нуждается в исправлении = Велики ваши дела впереди, очень велики! Этот момент наступает стремительно… =Вера - это то, что идёт изнутри и сочетается с представлением о Цели Жизни = В квантовом состоянии ни одно число не существует по отдельности = В Мире нет ничего чёткого и намертво зафиксированного, всё находится в динамике = Всё высокое, чего коснёшься, неси Земле, и выполнишь свою задачу Жизни = Всё, что есть в общем объёме Абсолюта, создано Мыслью и Ею руководимо = Вся Жизнь Вселенной всегда утверждение, строить можно только утверждая = Говоря заранее о планируемом деле, вы лишаете себя силы на его осуществление = Даже в самые тяжёлые дни хранить в сердце не только равновесие, но и радость = Добро: выполнение основной задачи, строгое соблюдение требований Программы = Если Душа управляет человеком, то человек развивается по Канонам Вечности = "Если перед ошибками ты закрываешь вход - ты забываешь об Истине; как же она войдёт?" = Если ты не будешь улыбаться Жизни, то Жизнь не будет улыбаться тебе = Если ты не способен смеяться, ты не можешь быть открытым =Зажжённый Со-Творцами и Богом Свет не может погаснуть, ибо Свет не гаснет никогда= Знания, принятые сердцем, определяют твою платформу Истины = Имея огромную силу - быть очень добрым, спокойным и любящим = Каждый считает себя высоким, не имея представления – насколько он низок = Как люди с тобой обращаются — это их карма, а то, как ты реагируешь — твоя = Культура сердца - это Путь индивидуальной неповторимости человека = Любая подделка лишена ценности: будь то безделушка или лицемерный человек =Любое накопление опыта и знаний означает ещё один шаг в развитии Мировоззрения = "Мир - моя страна, всё Человечество - мои братья, и делать добро - моя религия" = Много существует различных вариантов для человека, но выбор делает он сам =Наступает Великое Время Духовного Вознесения или Духовного Прозрения =Ненависть — следствие страха; где возникает страх, там сначала возникает нелюбовь = Необходимо ваше осознанное отключение от всех программ Техносферы = Не путайте Любовь и желание: Любовь - это Солнце, желание - только вспышка.