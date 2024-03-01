Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Порядка 10% пассажиров БКЛ — новые пользователи общественного транспорта В течение первого года эксплуатации Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве было совершено более 340 миллионов поездок, а по будням по кольцу перемещаются более 1,3 миллиона человек.