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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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  • Н Б
    Офигенная новость - люди сделали то, что обязаны делать🤦‍♂️. Теперь повесьте каждому по ордену….🙉В подъезде дома н...

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

Порядка 10% пассажиров БКЛ — новые пользователи общественного транспорта В течение первого года эксплуатации Большой кольцевой линии (БКЛ) в Москве было совершено более 340 миллионов поездок, а по будням по кольцу перемещаются более 1,3 миллиона человек.

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