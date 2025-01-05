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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Крафт, Ортнер, Дешванден, Чофениг, Васек, Херль, Кобаяси выйдут на старт

Накануне Штефан Крафт победил в квалификации четвертого этапа.  Прыжки с трамплина «Турне четырех трамплинов» 4-й этап Бишофсхофен, Австрия HS142 Начало – 18.

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