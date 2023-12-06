Наталля ФЁДАРАВА: ´На ферме - маё жыццё´.

Нагодай для сустрэчы з Наталляй Фёдаравай, жывёлаводам СВК ´Гігант´, стала знамянальная для жанчыны падзея - узнагароджанне яе Ганаровым дыпломам Магілёўскага аблвыканкама за перамогу ў абласным працоўным спаборніцтве па выніках 2022 года ў намінацыі ´Найлепшыя работнікі, занятыя ў сельскагаспадарчай вытворчасці, сярод аператараў жывёлагадоўчых ком .
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