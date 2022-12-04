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В Иране упразднили полицию нравов после 2,5 месяцев протестов в стране

В Иране упразднили полицию нравов после 2,5 месяцев протестов в стране

Власти Ирана упразднили полицию нравов после 2,5 месяцев массовых протестов в стране. Об упразднении полиции нравов сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального прокурора Ирана.

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