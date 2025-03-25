Банк России рассмотрит повышение ключевой ставки из-за инфляции

Согласно аналитическому комментарию Банка России «Динамика потребительских цен», если темпы снижения инфляции не будут соответствовать цели в 4%, возможно, будет принято решение о повышении ключевой ставки.
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