Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили американский БМП М2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), успешно применив комплексный подход к использованию разведывательных БПЛА Supercam и ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2» на красноармейском направлении зоны спецоперации.
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