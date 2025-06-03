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Российские военные уничтожили БМП М2 Bradley ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные уничтожили БМП М2 Bradley ВСУ в зоне спецоперации

Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили американский БМП М2 Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ), успешно применив комплексный подход к использованию разведывательных БПЛА Supercam и ударных беспилотников самолетного типа «Молния-2» на красноармейском направлении зоны спецоперации.

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