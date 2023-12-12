«Фотинайнерс» первыми из команд НФЛ оформили выход в плей-офф

«Сан-Франциско Фотинайнерс» третий сезон подряд выходят в плей-офф. Команда Кайла Шенахена стала первой в НФЛ, кто оформил путевку в матчи на вылет после победы над «Сиэтлом» (28–16), а также поражения «Грин-Бэй Пэкерс» от «Нью-Йорк Джайентс» (22–24).