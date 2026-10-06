Gizmondo: ИИ-аккаунт с OnlyFans набрал 375 тыс. подписчиков на краденом контенте

ИИ-модели на платформах OnlyFans и Fanvue нашли дешевый способ продвигать подписки — их владельцы берут выступления реальных комиков, прогоняют их через ИИ и публикуют видео с другим телом на сцене в своих аккаунтах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сообщило издание Gizmondo.