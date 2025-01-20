Просто, но очень красиво! Зачем я тростник собирала и наполеоновские планы по его заготовке и применению

Помните, я вам рассказывала и показывала, как я заготавливаю тростник и очищаю палочки, похожие на бамбук, от листьев? Вот, наконец дошли руки до того, чтобы отснять и показать вам процесс создания циновки.
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