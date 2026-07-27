Суд на Украине арестовал организатора мероприятия на полигоне под Киевом

Святошинский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя ассоциации производителей беспилотников "Армада" Василия Гончарука - организатора мероприятия на полигоне под Киевом, где от ракетного удара лишились жизней 10 человек.
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