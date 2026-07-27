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Газета.ру

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Суд на Украине арестовал организатора мероприятия на полигоне под Киевом

Суд на Украине арестовал организатора мероприятия на полигоне под Киевом

Святошинский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя ассоциации производителей беспилотников "Армада" Василия Гончарука - организатора мероприятия на полигоне под Киевом, где от ракетного удара лишились жизней 10 человек.

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