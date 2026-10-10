Эр-Рияд привлекает новых наёмников и усиливает атаки на позиции хуситов в Йемене Представители Минобороны Саудовской Аравии заявляют, что в рамках масштабной операции, направленной против хуситов, уничтожили 136 военных объектов йеменских повстанцев.