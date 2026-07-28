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SPLETNIK

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Константин Ивлев воссоединился с женой после развода из-за слухов о его изменах

Константин Ивлев воссоединился с женой после развода из-за слухов о его изменах

52-летний телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев объявил о воссоединении с бывшей женой, 34-летней Валерией Куденковой.

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