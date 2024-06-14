Подробности ночной ракетной атаки: под ударом авиабаза ВСУ (КАРТА)

Противник демонстрирует карту с траекториями ударов, нанесенных Армией России ночью 14 июня. По схеме видно, что основная цель ракет и дронов — Хмельницкая область: аэродром Староконстантинов, где гремели взрывы.
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