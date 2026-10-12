Число длительных задержек авиарейсов выросло в 2,2 раза

Количество авиарейсов с задержкой от трех часов за январь-сентябрь 2026 года выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 51 тыс.
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