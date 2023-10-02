Гуманоидных роботов запускают в производство. Заводы готовы собирать Digit

Agility Robotics готовится к массовому производству человекоподобных роботов на новом заводе в ОрегонеКомпания Agility Robotics близка к завершению строительства своего предприятия по производству роботов в городе Салем, штат Орегон.
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