Мария Захарова, представитель МИД России, оценила итоги II Глобального цифрового форума в Москве, прошедшего с 8 по 10 октября, как впечатляющие: 150 подписанных соглашений и более 200 встреч с международными организациями и лидерами IT-компаний.
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