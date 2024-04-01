Ставки инвесторов на рост дефицита поставок толкают цены на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть 1 апреля продолжили рост на фоне ожиданий сокращения предложения со стороны ОПЕК+ и атак на российские НПЗ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии