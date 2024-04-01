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Ставки инвесторов на рост дефицита поставок толкают цены на нефть вверх

Ставки инвесторов на рост дефицита поставок толкают цены на нефть вверх

Ставки инвесторов на рост дефицита поставок толкают цены на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть 1 апреля продолжили рост на фоне ожиданий сокращения предложения со стороны ОПЕК+ и атак на российские НПЗ.

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