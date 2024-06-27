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"Экипаж МиГ представлен к госнаградам": Что на самом деле произошло с дроном который координировал удар по севастопольскому пляжу

"Экипаж МиГ представлен к госнаградам": Что на самом деле произошло с дроном который координировал удар по севастопольскому пляжу

Интересная жизнь с Vera Star Пока еще рано подбрасывать шапки вверх и радоваться тому, что мы наконец одержали полную победу над американским воздушным разведчиком RQ-4B Global Hawk, который на днях навел "Атакамсы" на севастопольский пляж.

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