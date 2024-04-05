На Смоленщине проходит конкурс школьных музеев и уголков о подвигах бойцов СВО

Принять участие смогут городские и сельские образовательные учреждения. Отдельная номинация - для музеев в смоленских вузах «Единая Россия» запустила в Смоленской области конкурс школьных музеев и уголков, посвященных подвигам участников специальной военной операции.
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