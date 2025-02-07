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В МИД России оценили шанс нового обсуждения мирного договора с Японией

В МИД России оценили шанс нового обсуждения мирного договора с Японией

Руденко счел невозможным вернуться к обсуждению мирного договора с Японией Японское правительство после начала специальной военной операции встало на путь последовательного разрушения отношений с Россией, поэтому возможностей для обсуждения мирного договора сейчас нет, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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