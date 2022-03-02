Исполком IBU 2 марта обсудит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) в среду, 2 марта, обсудит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с ситуацией на Украине.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх