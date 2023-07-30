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Чендлер обратился к Конору: «Просто пописай в пробирку»

«Просто пописай в пробирку, Конор. Это не так сложно», – написал легковес UFC Майкл Чендлер в социальных сетях.

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