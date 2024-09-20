Обновленный Jetour Dashing: другой дизайн и упрощения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На российском рынке этот кроссовер называется Jetour Dashing, но в Китае он Dasheng (大圣), и там уже представлен рестайлинговый вариант.
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