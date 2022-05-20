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Глава ЕК: сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от проведения ею требуемых реформ

Глава ЕК: сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от проведения ею требуемых реформ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) будут зависеть в том числе от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы.

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