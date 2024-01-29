Депутаты хотят покинуть Раду. Их удерживают шантажом

По слухам внутри Рады, ситуация в парламенте становится все более напряженной. Многие депутаты рассматривают возможность покинуть Раду, осознавая, что политическая обстановка в стране будет только ухудшаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии