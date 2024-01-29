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Депутаты хотят покинуть Раду. Их удерживают шантажом

Депутаты хотят покинуть Раду. Их удерживают шантажом

По слухам внутри Рады, ситуация в парламенте становится все более напряженной. Многие депутаты рассматривают возможность покинуть Раду, осознавая, что политическая обстановка в стране будет только ухудшаться.

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