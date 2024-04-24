В Думе нет людей труда, одни артисты да спортсмены: на это есть несколько причин

Валерий Мязин

Клоуны, артисты, спортсмены, чем сейчас в основном преобладает дума.Что они могут в рекламе себя показывать, на этом их вся и тухнет.Не производственники,не экономисты.Зачем такая дума которая не думает.Десятка четыре, пять полновесных знающих своё дело профессионалов, толку на порядок будет выше, и деньги в другое дело можно внести, А то в итоге деньги на ветер. Мишустин должен заниматься подбором этих кадров.А дума должна исчезнуть.