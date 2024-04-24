Даже если вы никогда не проявляли особого интереса к политике, то не могли не заметить, что в государственной думе посты занимают не только политики, имеющие специальное образование, но и разные знаменитости, спортсмены и актеры.
В Думе нет людей труда, одни артисты да спортсмены: на это есть несколько причин
Комментарии
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Валерий Мязин
Клоуны, артисты, спортсмены, чем сейчас в основном преобладает дума.Что они могут в рекламе себя показывать, на этом их вся и тухнет.Не производственники,не экономисты.Зачем такая дума которая не думает.Десятка четыре, пять полновесных знающих своё дело профессионалов, толку на порядок будет выше, и деньги в другое дело можно внести, А то в итоге деньги на ветер. Мишустин должен заниматься подбором этих кадров.А дума должна исчезнуть.
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2 час.
Румина Мавлеева
Как все вернуть назад.???
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2 час.
Валера Морозов
Если до Президента не доходит информация- ему есть о чем подумать…
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50 мин.
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