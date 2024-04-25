Газзаев: ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА с целью унизить Россию

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на обвинения экс-тренера французского «Осера» Ги Ру, который обвинил армейцев в подкупе судей в матчах победного Кубка УЕФА сезона-2004/05.
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