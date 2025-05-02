В России назвали слабым и непродуманным соглашение о ресурсах между США и Украиной

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» назвал соглашение о ресурсах между США и Украиной слабым и непродуманным.
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