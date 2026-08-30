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В День города во Владимире более трех тысяч человек собрались на фестиваль «Русское лето»

В День города во Владимире более трех тысяч человек собрались на фестиваль «Русское лето»

ВЛАДИМИР, 30 августа, ФедералПресс. В Ледовом дворце «Полярис» во Владимире в рамках празднования Дня города прошел фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию, собравший свыше трех тысяч жителей и гостей города.

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