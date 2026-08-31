5 Country Music Stars Who Are Also Great TV Actors

It takes a real talent to not only hit it big on television, but in the music industry. These country stars prove you can have it all if you work for it.
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