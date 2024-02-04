Анна Щербакова не выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» (Евтушенко live)

Об этом сообщает телеграм-канала «Евтушенко live». «Не смотря на то, что фото олимпийской чемпионки есть на сайте шоу среди участников, по моей информации Анна Щербакова не выступит 14 февраля на «ЦСКА-Арене», – говорится в сообщении.