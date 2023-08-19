Эрдоган получил четкий сигнал: Путин перед встречей перешел от слов к делу

Виктор Журавлев

"Мотор-Сич" надо было не разрушать, а взять и сделать российским! На этом заводе также делались двигатели для самолёта Бе-200. К чему бы не прикасался, например, мифологический Царь Мидас - всё превращалось в золото, а к чему ни прикоснётся реальный Путин - всё превращается в дерьмо!