16 августа 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Несколько дней назад российская армия в ходе СВО нанесла удар по расположенному в пока еще находящемся под контролем киевского режима городе Запорожье заводу "Мотор Сич".
Эрдоган получил четкий сигнал: Путин перед встречей перешел от слов к делу
Комментарии
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фарид сабиров
Тут или за или против середины нет
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27 мин.
Виктор Журавлев
"Мотор-Сич" надо было не разрушать, а взять и сделать российским! На этом заводе также делались двигатели для самолёта Бе-200. К чему бы не прикасался, например, мифологический Царь Мидас - всё превращалось в золото, а к чему ни прикоснётся реальный Путин - всё превращается в дерьмо!
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19 мин.
sv
sergey volk
Иди покакай
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9 мин.
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