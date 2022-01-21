США конфискуют $6 млн от продажи содержащегося на деньги из Приватбанка офиса

Министерство юстиции США добивается конфискации $6 млн от продажи офисного здания, отремонтированного и содержавшегося на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Министерство юстиции США добивается конфискации $6 млн от продажи офисного здания, отремонтированного и содержавшегося на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
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