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США конфискуют $6 млн от продажи содержащегося на деньги из Приватбанка офиса

США конфискуют $6 млн от продажи содержащегося на деньги из Приватбанка офиса

Министерство юстиции США добивается конфискации $6 млн от продажи офисного здания, отремонтированного и содержавшегося на средства, незаконно выведенные из украинского Приватбанка его бывшими акционерами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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