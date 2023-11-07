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Redmi K70, который будет мощнее Xiaomi 14 Pro, запущен в массовое производство

Redmi K70, который будет мощнее Xiaomi 14 Pro, запущен в массовое производство

Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas), представитель бренда Redmi и генеральный менеджер отдела маркетинга Redmi, опубликовал в Weibo сообщение, в котором предположил, что смартфоны Redmi K70 вступили в стадию массового производства.

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