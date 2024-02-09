Ценовой диапазон акций в рамках IPO завода «Кристалл» определен в 8-9,5 рублей

«Алкогольная группа Кристалл» (материнская компания «КЛВЗ Кристалл») объявила ценовой диапазон предстоящего первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже на уровне 8-9,5 рублей за акцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-релиз компании.
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