Мигранты атакуют россиян. Как заступиться за семью и не стать экстремистом?

Операция МВД «Нелегал-2023» успешно завершена – депортировано более 15 000 нелегалов. Но решило ли это проблему, о которой пытаются не так часто говорить в СМИ? Многих нелегалы не просто нападают на русских людей, но и находятся в федеральном розыске, а иногда и становятся фигурантами уголовных дел о нелегальном обороте наркотиков.