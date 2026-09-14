Россия намерена представить в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) новые факты, которые, по заявлению постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, Запад сознательно скрывает от своей общественности, включая информацию о действиях киевского режима.