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Регионы России

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Россия представит в ОБСЕ факты скрываемых Западом преступлений Киева

Россия представит в ОБСЕ факты скрываемых Западом преступлений Киева

Россия намерена представить в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) новые факты, которые, по заявлению постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, Запад сознательно скрывает от своей общественности, включая информацию о действиях киевского режима.

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