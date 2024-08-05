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Боец ВС РФ рассказал о первом сбитом F-16: «Обычный самолет»

Боец ВС РФ рассказал о первом сбитом F-16: «Обычный самолет»

Вознаграждение за первый сбитый на Украине истребитель F-16 составит 15 миллионов рублей. Военнослужащий ВС РФ Александр рассказал «ФедералПресс», когда российские военные смогут уничтожать американские самолеты.

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