Дмитрий Медведев Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина.
Дмитрий Медведев о санитарной зоне
Комментарии
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Борис Сторублевцев
а не лучше разбить все войска и дойти до границ с западными странами и не надо никаких санитарных зон!!!
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
Закупил "Боинги", сделал образование услугой и т.д. и т.п.
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4 час.
СК
Сергей Кашапов
Санитарная зона даст возможность восстановится бандерлогам и через 20 лет все забудут о санитарных зонах и пред нами престанет возродившееся фашистское государство со всеми вытекающими..... . Пример, прибалтика. В 1939 г. была оккупирована СССР. СССР уже нет а они до сих пор злобствуют. Только полная оккупация и присоединение к России,с полной санитарной очисткой от бандерлогов и мощной пропагандой о нормальной человеческой жизни.Через 20 лет они возненавидят тех кто посылал их дедов,отцов на бойню.
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2 час.
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