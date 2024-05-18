Дмитрий Медведев о санитарной зоне

а не лучше разбить все войска и дойти до границ с западными странами и не надо никаких санитарных зон!!!

СК

Сергей Кашапов

Санитарная зона даст возможность восстановится бандерлогам и через 20 лет все забудут о санитарных зонах и пред нами престанет возродившееся фашистское государство со всеми вытекающими..... . Пример, прибалтика. В 1939 г. была оккупирована СССР. СССР уже нет а они до сих пор злобствуют. Только полная оккупация и присоединение к России,с полной санитарной очисткой от бандерлогов и мощной пропагандой о нормальной человеческой жизни.Через 20 лет они возненавидят тех кто посылал их дедов,отцов на бойню.