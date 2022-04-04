Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Шли бы Вы лучше в инженеры или IT-Специалисты, глядишь, людьми станете. ...В Оренбурге полиц...
  • Алексей Квартников
    Гос  Дума! Срочно принимайте меры по мошенничеству в интернете и по звонкам о взрывах и минировании всех учреждений! ...Сотрудники полици...
  • mullonen
    Гы... на 360 или на 180?"Роковой поединок...

В Томской области стражи правопорядка и общественники обратились к пешеходам с призывом о соблюдении Правил дорожного движения

В селе Подгорное Чаинского района сотрудники полиции совместно с общественниками и ребятами из центра помощи семьи и детям обратились к пешеходам с призывом неукоснительного соблюдения относящихся к ним Правил дорожного движения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх