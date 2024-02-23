Лу Вейбинг представил новую модель флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон - Xiaomi 14 Ultra. Компания сообщила о некоторых его особенностях, таких как аккумулятор Jinshajiang, который был уменьшен на 8%, но имеет более высокую емкость до 5300 мА•ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии