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Лу Вейбинг представил новую модель флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra

Лу Вейбинг представил новую модель флагманского смартфона Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi представила свой новый флагманский смартфон - Xiaomi 14 Ultra. Компания сообщила о некоторых его особенностях, таких как аккумулятор Jinshajiang, который был уменьшен на 8%, но имеет более высокую емкость до 5300 мА•ч.

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