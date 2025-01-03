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Венгер о назначении Кахигао: «Отличный улов для «Спартака». Фрэнсис – страстный и умный специалист, он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи»

Сегодня московский клуб объявил о назначении бывшего скаута «Арсенала» Фрэнсиса Кахигао на должность спортивного директора.

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