Разбор уже начался: Кто врал Путину о ситуации в Курской области

Александр Лагуткин

Так, в официальном сообщении МО было сказано, что в 08:00 в Курскую область вторглись три сотни боевиков при поддержке 11 танков и 20 боевых машин из 22-й механизированной бригады ВСУ. Но уже следующее сообщение рапортовало, что на этом направлении противник потерял 660 военнослужащих, 82 единицы бронетехники. Откуда что взялось — непонятно При этом, докладывая обстановку президенту, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сказал, что Курскую область атаковала уже тысяча украинцев, потери же были озвучены всё те же — выходит, боевиков ВСУ, зашедших на тогда ещё 25 километров вглубь Курской области, осталось всего 340 человек — неполный батальон. Вот начштаба и доложил, что остановили, пообещав, что "операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Однако прошли сутки, и противник явно численностью не в один батальон, продвинулся ещё на десять километров…". Они даже президенту врут! Или полностью не владеют ситуацией? Тогда нахрен такие "профессионалы" нужны!? Третий году войны, а бандеровцы убивают россиян, жгут и грабят их дома уже на российской трритории. Разве таких результатов ждал народ от этих лампасников из километровых кабинетов!?