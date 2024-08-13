Военные действия всегда требуют твёрдых, порой не простых и даже жёстких решений. Но для того, чтобы их принимать, необходимо учитывать все обстоятельства, видеть картинку целиком.
Разбор уже начался: Кто врал Путину о ситуации в Курской области
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Странно, вторглось 600, а уже уничтожено 1400 по данным Апти на 13.08. Они там что, размножаются путем деления? Идиотизм.
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9 час.
Александр Лагуткин
Так, в официальном сообщении МО было сказано, что в 08:00 в Курскую область вторглись три сотни боевиков при поддержке 11 танков и 20 боевых машин из 22-й механизированной бригады ВСУ. Но уже следующее сообщение рапортовало, что на этом направлении противник потерял 660 военнослужащих, 82 единицы бронетехники. Откуда что взялось — непонятно При этом, докладывая обстановку президенту, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сказал, что Курскую область атаковала уже тысяча украинцев, потери же были озвучены всё те же — выходит, боевиков ВСУ, зашедших на тогда ещё 25 километров вглубь Курской области, осталось всего 340 человек — неполный батальон. Вот начштаба и доложил, что остановили, пообещав, что "операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Однако прошли сутки, и противник явно численностью не в один батальон, продвинулся ещё на десять километров…". Они даже президенту врут! Или полностью не владеют ситуацией? Тогда нахрен такие "профессионалы" нужны!? Третий году войны, а бандеровцы убивают россиян, жгут и грабят их дома уже на российской трритории. Разве таких результатов ждал народ от этих лампасников из километровых кабинетов!?
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7 час.
С
Сергей
Сравните сами - 2,5 года Великой Отечественной войны, начало Курской битвы, и 2,5 года СВО. А результаты какие? Пора начинать полномасштабную войну с фашистким натовским украинским режимом! Пора менять характер боевых действий! Господа в администрации президента РФ проснитесь наконец. И поменяйте генералов в Генеральному штабе ВС РФ. Позор на всю страну - шесть генералов по следствием за коррупции.
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4 час.
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