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«Русские вас съедят на завтрак. Готовьтесь»: офицер ВСУ обратился к европейцам

«Русские вас съедят на завтрак. Готовьтесь»: офицер ВСУ обратился к европейцам

Европейские страны не готовы к ведению боевых действий с Россией. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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