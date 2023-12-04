Уменьшение патента: что необходимо знать индивидуальным предпринимателям

Уменьшить сумму налога по патентной системе налогообложения (ПСН) на страховые взносы стало проще. Индивидуальным предпринимателям нет необходимости уплачивать страховые взносы для уменьшения налога, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УФНС.
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