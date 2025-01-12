Акции Ubisoft упали ещё сильнее после объявления о переносе Assassin's Creed Shadows Объяв...

Акции Ubisoft упали ещё сильнее после объявления о переносе Assassin's Creed ShadowsОбъявление о переносе Assassin’s Creed Shadows, связанное с новой стратегией компании, направленной на продвижение ее продажи, привело к обвалу акций Ubisoft, которые зафиксировали -10,46% на открытии фондовой биржи в Париже 10 января.
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