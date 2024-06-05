В «Тинькофф» объяснили, что будет с картами и продуктами после смены названия

Сегодня Тинькофф Банк объявил о смене названия — группа эволюционирует в Т-Банк. В компании объяснили, что хотят «уйти от фамильности, которая когда‑то была в тренде», и заменить ее «на что‑то более лаконичное и современное».
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