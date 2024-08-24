Житель Анапы отдал мошенникам 90 млн рублей наличными, сообщается в Telegram-канале городского МВД. Уроженец села Супсех Краснодарского края обратился правоохранителям и рассказал, что передал, следуя инструкциям человека, представившегося сотрудником банка, 90 млн рублей, чтобы положить их на "безопасный счет".