Житель Анапы отдал мошенникам 90 млн рублей наличными, сообщается в Telegram-канале городского МВД. Уроженец села Супсех Краснодарского края обратился правоохранителям и рассказал, что передал, следуя инструкциям человека, представившегося сотрудником банка, 90 млн рублей, чтобы положить их на "безопасный счет".
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